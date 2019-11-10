Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года
Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)

Корниенко о новых членах "Слуги народа": Движемся к увеличению количества разных мнений о будущем партии

Корниенко о новых членах "Слуги народа": Движемся к увеличению количества разных мнений о будущем партии
15:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Корниенко напомнил, что в уставе "Слуги народа" четко прописано основание для исключения из партии.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не считает, что принятие в ряды партии новых членов ухудшит атмосферу в партии, и отметил, что в уставе четко прописаны основания для прекращения членства.

"Это же хорошо: дискуссия, демократия, движемся к увеличению количества разных мнений о будущем партии", - сказал Корниенко на брифинге после съезда партии в воскресенье, отвечая на вопрос о том, не ухудшат ли новые члены партии атмосферу внутри неё.

Говоря о том, не было ли каких-то замечаний по определённым кандидатурам, политик отметил: "У нас же очень просто. Дальше местная организация разберётся, соответствует ли человек критериям или нет. Если не соответствует, у нас и в нынешнем уставе, и в следующем, в соответствии с законодательством о политических партиях, мы должны очень четко выписать процедуру прекращения членства, на каких основаниях".

Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя

Он указал, что в уставе "Слуги народа" прописано основание для прекращения членства в партии "недостойное поведение".

"Наше дело принимать, а дело местных организаций потом воспитывать членов, вести с ними переговоры, воспитательные переговоры. Думаю, что у нас это ещё впереди", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье в Киеве официально объявили о вступлении в партию 27 новых членов, среди них глава одноименной фракции Верховной Рады Давид Арахамия, члены фракции Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Евгений Кравчук, Николай Тищенко.

Не доработают до конца: Арахамия ожидает досрочных выборов в Раду (Видео)

Корниенко, в частности, анонсировал, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде пополнится еще тридцатью членами одноименной партии вдобавок к уже состоявшим 40, "и так постепенно будем подтягивать", в то же время отметив, что не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии, "и это тоже нормальная позиция". Парламентская фракция "Слуга народа" насчитывает 252 народных депутата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николай Тищенко, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Александр Дубинский, Марьяна Безуглая, Евгений Кравчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
04 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко
Когда рассмотрят отставку Яременко
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь