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Корниенко о соцопросе в ОРДЛО: Тенденции надо иметь в виду

Корниенко о соцопросе в ОРДЛО: Тенденции надо иметь в виду
15:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Корниенко прокомментировал результаты социологического опроса в ОРДЛО.

Глава партии и первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что пока не до конца понятна обоснованность той информации, которая была получена в результате опроса жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), проведенного по инициативе Украинского института будущего и "Зеркала недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

"Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством", - сказал Корниенко на брифинге после съезда партии в воскресенье.

Он допустил, что "какие-то определенные тенденции" этот опрос, наверное, показал. "Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса (возвращения и реинтеграции Донбасса - ред.)", - отметил политик.

Корниенко также указал, что пока не понимает как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.

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Как сообщалось, данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" 7-31 октября показали, что почти все (96,2%) жители ОРДЛО возлагают ответственность за конфликт на Донбассе на украинскую власть после Майдана, 50,9% желают присоединения к РФ, 78,9% негативно оценивают президента Украины Владимира Зеленского, а 73,4% высказались против участия украинских политических партий в местных выборах. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей ОРЛО и 806 из ОРДО.

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Опрос, Слуга народа, ОРДЛО, Александр Корниенко.
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