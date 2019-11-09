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Опрос: Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса

Опрос: Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса
14:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Большинство жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (78,9%) оценивают Президента Украины Владимира Зеленского "плохо" или "очень плохо".

Действующего президента Украины Владимира Зеленского оценивают "плохо" или "очень плохо" 78,9% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Согласно обнародованным в субботу данным, "очень хорошо" и "хорошо" к действующему президенту Украины относятся 19% опрошенных.

При этом за последние месяцы, которые Зеленский посвятил работе над мирным урегулированием конфликта на Донбассе, отношение к нему не изменилось у 44,8% жителей, ухудшилось – у 22,9%. 20,5% заявили, что Зеленский их разочаровал. Изменили мнение в лучшую сторону 2,7% опрошенных.

Экономических успехов от Зеленского жители ОРДЛО тоже не ждут – 1,4% считает, что ему удастся улучшить социально-экономические условия, ещё 13,3% "допускают такую вероятность". 85% считают успех "маловероятным" и "очень маловероятным".

Почти 60% жителей Донбасса считают себя гражданами Украины

Надежды на мир в регионе с Зеленским связывают 1,7%. В то же время 59% опрошенных не связывают с украинским президентом надежды на мир, а 26,5% категорически отказывают ему в способности урегулировать конфликт. 61,3% сомневаются, что Зеленскому удастся провести удачные переговоры с Путиным, 23,8% считают успех переговорного процесса Украины и России "очень маловероятным".

Что касается остальных украинских политиков, то они также не пользуются большой поддержкой. Так, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука "очень хорошо" оценивают 4,9% опрошенных, "хорошо" – 28,3%, а 56% заявили, что не доверяют ему. У лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко получил больше поддержки – 34,6% "хорошо" и 4,3% "очень хорошо". Недоверие ему выразили 52%.

Экс-главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту хорошо оценивают 6,6%, не доверяют – 61,5%. Александра Вилкула из "Оппозицонного блока" поддерживают 11%, оценку "плохо" или "очень плохо" вынесли 50% опрошенных, а 36% заявили, что не знают, кто это.

Нардепа и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука "хорошо" оценивают 9,4% и "очень хорошо" – 2,1%. При этом "скорее плохо" его оценили 41,8% и совсем не доверяют 33,8%.

Лидера партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлию Тимошенко "скорее хорошо" оценивает всего 3,4% респондентов, зато недоверие выразили 62,8%.

Пятый президент Украины Петр Порошенко получил оценку "плохо" и "очень" от 97% опрошенных. "Скорее хорошо" к нему относятся всего 1,4%.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

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Донбасс, ВСУ, Владимир Зеленский, ОРДЛО, ООС.
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