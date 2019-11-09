Почти 60% жителей Донбасса считают себя гражданами Украины

Новости Украины:Вместе с тем 41% жителей ОРДЛО имеют паспорта ДНР/ЛНР или России.

57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.

Результаты количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях, проведенное с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародовано в "Зеркале недели".

В улучшении своей экономической ситуации в ближайшие 5 лет уверены 34% опрошенных, а 35,4% связывают такое развитие событий с интеграцией в РФ, 3,5% опрошенных связали улучшения с интеграцией в Украину.

9,9% респондентов уверены, что Украина может помочь ОРДЛО стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив "ДНР"/"ЛНР" широкую автономию. 10,9% жителей оккупированных территорий устраивает нынешний баланс сил или создание независимого государства вроде Осетии или Абхазии, по сути - замороженный конфликт.

"26,8% тех, кто ожидает ухудшения ситуации, связывают этот процесс исключительно с возвращением в Украину - неважно, в каком статусе, все равно плохо. Не вдохновляет людей и сценарий самоопределение или замораживание конфликта - 23,1% считают, что экономика пойдет вниз с таким развитием событий. Лишь 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию", - говорится в результатах исследования.

"Прогнозируя улучшение или ухудшение экономической ситуации в своем регионе в соответствии 40,2 и 43,3% жителей ОРДЛО Затруднились или отказываются ответить на вопрос: с чем или с кем это может быть связано. Люди на перепутье. Они не понимают, что происходит и кто их на самом деле может защитить", - пишет ZN.

В ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые покинули неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.