Гончарук считает, что государство должно уменьшить свою роль в экономике

Новости Украины:Такими мыслями премьер-министр Украины поделился во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Украинское правительство считает, что роль государства в экономике должна уменьшаться, а роль украинца в экономике - увеличиваться. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

"Наше правительство точно не боится и точно готово принимать решения. Мы намерены отменять барьеры и ограничения. Мы считаем, что эти "достижения" 19-20 века, как жесткие ограничения на продажу активов, земли, ограничения движения капиталов, жесткие ограничения для регулирования рынка труда - все это должно уйти в прошлое", - сказал премьер.

По его словам, этому не место в будущем, правительство в этом убеждено и готово за это бороться.

"Вторая важная составляющая - мы должны верить украинцам, верить в то, что они - предприимчивые, умные, честные. Мы в это верим, поэтому считаем, что роль государства в экономике должна уменьшаться, а роль украинца в экономике - увеличиваться. Поэтому мы последовательно, но максимально быстро будем освобождать место в экономике для украинцев. Поэтому приватизация - это еще один наш приоритет, и поэтому мы будем делать все от нас зависящее, чтобы реализовать его максимально быстро", - отметил он.

Гончарук отметил, что недавно предложил парламенту нового менеджера для фонда государственного имущества.

"Убежден, за все эти годы у нас не происходило честной приватизации, потому что каждый пытался что-то себе урвать. С нами так не будет", - добавил он.

Напомним, правительство приняло решение взять кредит от Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на развитие дорог.