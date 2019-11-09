Гончарук рассказал о визите основателя Alibaba в Украину

Новости Украины:Алексей Гончарук сообщил, что Джеку Ма понравилось в Украине.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорит, что основателю Alibaba понравилось в Украине.

Об этом он написал в Facebook.

“Джек Ма — основатель Alibaba, крупнейшего в мире интернет-ритейлера. В прошлом году, Alibaba побила собственный рекорд — за один день они продали товара на $30,8 млрд. Рад таким гостям в Украине. Говорит, ему у нас очень понравилось. Джек называет себя СЕО — Chief Education Officer... Отмечает образованность украинцев, советует быть немного смелее. Смелость, кроме ума, – залог успешного стартапа. Джеку очень понравилась украинская еда. Поэтому, договорились обсудить возможность экспорта наших продуктов в Китай”, – пишет Гончарук.

Премьер рассказал, что говорили об опыте в сфере логистики и электронной торговли.

“Согласен с Джеком, что за е-commerce – будущее. Она позволит реально развиваться малому и среднему бизнесу – нужно лишь обеспечить качество и эффективность транспортных услуг. Поговорили о том, как с помощью диджитализации содействовать развитию МСБ в сфере торговли, в частности, аграрной продукцией. Имеем огромное поле для сотрудничества – развитие цифровой инфраструктуры, человеческого капитала и логистической системы”, – отметил Гончарук.

Джек Ма (настоящее имя - Ма Юнь) - китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group (в которую входят основанные им AliExpress, TaoBao). По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал его состояние в 35,8 млрд долларов. Джек Ма является самым богатым человеком в Китае и 15-ым в списке самых богатых людей мира.