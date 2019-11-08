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Пятница, 08.11.2019
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
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Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине

Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
20:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский предлагает рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма предложил рассмотреть возможность открытия в Украине R&D-центра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Зеленского, Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.

Так, отметил президент, в последние годы в Украине было открыто более 100 R&D-центров известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

Поэтому Зеленский предлагает рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

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«У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы», - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский напомнил, что в Украине одни из лучших в мире специалисты по data analytics, и мы можем предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта (data analytics and artificial intelligence).

Глава государства также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ІТ-продукт.

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Владимир Зеленский, Джек Ма, Alibaba Group.
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