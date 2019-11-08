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Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года

Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
11:43 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский считает, что полная перезагрузка Кабинета министров – это риск, но большой плюс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что министры, которые не покажут результат к концу года, будут уволены.

Об этом Владимир Зеленский заявил во втором выпуске своего блога Откровенно с президентом на YouTube, видео так же есть на Facebook-странице Зеленского.

"Такого молодого правительства никогда не было. Здесь есть плюсы и минусы. Нет коррумпированного опыта и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка - да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся, тоже, ждем до конца этого года. Кто не сможет, с тем будем прощаться".

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что к этому времени не сбылись негативные прогнозы относительно деятельности нового президента и правительства.

"Нам говорили, что президент “не доживет” до октября, это правительство будет существовать два месяца. Говорили, что доллар будет стоить 100 грн, что все международные партнеры от нас отвернутся, что ни одного инвестора мы не сможем привлечь. Ничего из этого не произошло", - сказал президент. 

Напомним, ранее Владимир Зеленский хотел бы, чтобы в Украине все объединились, в первую очередь, вокруг задачи вернуть все территории и всех людей в состав единой страны.

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Министры, Кабмин, Президент, Владимир Зеленский.
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