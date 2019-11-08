Зеленский: Хотелось бы, чтобы мы все объединились ради одной главной победы

Новости Украины:Зеленский говорит, что главной победой будет вернуть всё и всех, никого по пути не потеряв и оставшись объединенной страной.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы в Украине все объединились, в первую очередь, вокруг задачи вернуть все территории и всех людей в состав единой страны.

Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

"Хотелось бы, чтобы в Украине все объединились: и общество, и люди, и территории, а за возвращение нужно бороться, объединившись. И средства массовой информации… журналисты должны работать в соответствии с их профессией, но хотелось бы, чтобы мы все объединились ради одной главной победы. А победа главная у нас – вернуть всё и всех, никого на этом пути не потерять, и остаться объединенной страной", - сказал Зеленский

Зеленский считает, что после этого уже можно будет полностью сосредоточиться действительно на реформах и на экономике.

"Потому что нельзя всё это воплощать в жизнь, нормально реформировать нельзя, пока разобрана вся страна. Это сейчас большая мечта", - подчеркнул он.