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Пятница, 08.11.2019
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"Не справятся - будем прощаться": Зеленский допускает кадровые перестановки в Кабмине

"Не справятся - будем прощаться": Зеленский допускает кадровые перестановки в Кабмине
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский обещает "попрощаться" с теми министрами, которые не справляются со своей работой.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает отставку отдельных членов нынешнего Кабинета министров Украины до конца 2019 года.

"Такого молодого правительства никогда не было. Тоже здесь есть плюсы и минусы. Нет "коррумпированного опыта", и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка, да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся – тоже ждем до конца этого года, кто не сможет – с тем будем прощаться", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Зеленский указал, что много критики звучит в адрес Верховной Рады, правительства, и его лично. "Но если я привык, но нашему молодому правительству очень сложно сейчас. Они теряют время иногда на общение, диалог, доказательство, что "я не такой". Всё это происходит и в Фейсбуке, и на других интернет-сайтах. Они должны сосредоточиться на тех законах и реформах, которые они должны после голосования воплощать в жизнь", - считает он.

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Зеленский отметил, что говорили о том, что "этот президент не "доживёт" до октября, это правительство будет существовать два месяца максимум". "Нам говорили, что доллар будет по 100, что все международные партнеры от нас отвернутся, что ни одного инвестора мы не сможем привлечь в Украину. Ничего из этого не произошло, ничего. Всё нормально. И сказали, что ещё будет полная эскалация и будет война. Слава богу, что ничего из теорий этих политических медиумов не произошло", - подчеркнул он.

Президент также сказал в ходе интервью, что он и его команда хотят "построить другую страну, и они (очевидно, речь идет об олигархах –Ред.) нам не нужны".

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"Да, они руководят теми или иными телевизионными каналами, интернет-ресурсами, средствами массовой информации. Что они могут? Да, некоторые журналисты или блогеры на этом "ловят хайп", кто-то на этом зарабатывает, это их выбор", - пояснил он.

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Кабмин, Владимир Зеленский, ОПУ.
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