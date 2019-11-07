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"К этой работе привыкнуть невозможно": Зеленский о президенстве

"К этой работе привыкнуть невозможно": Зеленский о президенстве
22:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей работе.

Президент Украины Владимир Зеленский указывает на трудность работы на посту главы государства, которая забирает "все силы, время и иногда желание".

"К этой работе привыкнуть невозможно. Люди как говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. А это реальная жизнь, очень сложная. Очень сложная профессия, забирает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)

Зеленский отметил, что работа на посту президента изнурительная и для него, и для его семьи. "Но решение же, как говорят у нас в Верховной Раде, принято", - подчеркнул он.

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Президент Украины, Владимир Зеленский, Президент Зеленский.
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