Гончарук считает, что затяжные тендеры на строительство — это “саботаж”

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, что строительство 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов — это задача правительства на следующий год.

Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что задача правительства - плюс 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов уже в следующем году.

Об этом премьер заявил во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций, сообщает Правительственный портал.

"Приоритет сейчас - оперативно определить пообъектный план, с какими конкретно школами и садиками мы будем работать. Плюс 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов уже в следующем году - это наша задача. К работе приступаем с нового года, а там, где технологически нужно дождаться завершения зимнего периода - не позднее 1 марта", - сказал Гончарук.

В то же время он назвал «роскошью» утверждать пообъектные планы в июне-июле, затем проводить длительные тендеры и только осенью начинать реальные строительные работы. По словам Гончарука, это "саботаж работы, результат которого - безрезультатность".

Гончарук также отметил, что Президент в интервью анонсировал, что в следующем году в Украине начнут строить и ремонтировать сотни социальных объектов по всей стране.

Как сообщает Правительственный портал, главы облгосадминистраций имеют неделю, чтобы определить список всех школ, стадионов и садиков, по которым не закончена реконструкция или строительство и визуализацию - не менее двух-трех видов фасадов и внутренних помещений.

Кроме того, Премьер-министр дал задание до 10 декабря разработать перспективные планы формирования ОТГ, чтобы иметь понимание, в какой новой дееспособной громаде будут строиться школы, садики и социальная инфраструктура.

"Абсолютно каждая громада должна быть в дееспособной - у нас нет цели создавать еще кучу недееспособных громад. Мы начинаем инфраструктурный бум", - сказал Гончарук.

Отмечается, что главы ОГА или их профильные заместители должны взять эту программу под свой личный контроль и раз в неделю с момента начала реализации проектов подавать правительству отчеты о ходе работ с обязательной фотофиксацией.