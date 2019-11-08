Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины

Новости Украины:По мнению премьер-министра Украины, рост экономики зависит от успешной борьбы с коррупцией.

Уровень экономического роста Украины зависит от успешности борьбы с коррупцией, поэтому важно перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ((НАПК) и до 18 декабря провести независимые качественные выборы руководителя национального органа по борьбе с коррупцией.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время открытия заседания Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя НАПК, передает пресс-служба Кабмина.

"Правительство делает все от него зависящее, чтобы перезагрузить работу НАПК. Мы будем максимально быстро принимать решения, выбирать наиболее честных, профессиональных, с хорошей репутацией людей. В этом духе мы избрали комиссию, которая состоит именно из таких людей, которые способны принимать независимые решения", - цитирует Гончарука его пресс-служба.

Премьер выразил надежду, что новосозданная комиссия выберет человека, который перезапустит работу национального органа по борьбе с коррупцией.

"Это очень важная задача для правительства, для страны", - цитирует отметил Гончарук.

2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.