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Обход "Северным потоком - 2" Газовой директивы ЕС: Гончарук предупредил ФРГ о последствиях

Обход "Северным потоком - 2" Газовой директивы ЕС: Гончарук предупредил ФРГ о последствиях
01:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2".

Украина призывает Германию не поддерживать решение, которое позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток-2".

Об этом написал Гончарук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

"Как нам стало известно, сегодня на рассмотрении Бундестага после полуночи стоит на голосовании версия поправок, которая позволит немецкому регулирующему органу принять отклонения от ЕС Директивы проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019". Сейчас директива является обязательным для каждого государства-члена. Если же поправка сегодня ночью будет поддержана, то это будет означать нарушение консенсусного решения, принятого всеми странами-членами ЕС", - сказано в сообщении.

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По мнению премьер-министра Украины, такой поворот событий может иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между странами-членами ЕС.

"Украина очень ценит последовательную поддержку Германией нашего суверенитета и территориальной целостности, а также реформ. В данном случае речь идет о "суверенитете" и "целостности" европейской безопасности в целом, относительно чего Украина продемонстрировала себя как надежный партнер. И мы рассчитываем на солидарность Германии", - подытожил Гончарук.

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Германия, Россия, Алексей Гончарук, Северный поток-2.
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