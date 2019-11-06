Скачать
Среда, 06.11.2019
"Через несколько дней может быть поздно": Климкин призывает к экстренным действиям из-за "Nord Stream 2"
"Через несколько дней может быть поздно": Климкин призывает к экстренным действиям из-за "Nord Stream 2"
​Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА
​Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА
"Пытается всем понравится": Леоненко раскритиковал Вацко
"Пытается всем понравится": Леоненко раскритиковал Вацко
Украинский фильм "Атлантида" получил награду на кинофестивале в Японии
Фильм "Атлантида" получил приз на кинофестивале в Японии

"Через несколько дней может быть поздно": Климкин призывает к экстренным действиям из-за "Nord Stream 2"

"Через несколько дней может быть поздно": Климкин призывает к экстренным действиям из-за "Nord Stream 2"
16:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Климкин прокомментировал информацию о выводе из-под законодательства ЕС Nord Stream 2.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал действующие власти к экстренным действиям, чтобы убедить правительство Германии отказаться от идеи о выводе "Северного потока-2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.

Об этом Климкин написал в Facebook.

"Информация немецкой газеты Бильд о желании коалиции вывести "Северный поток-2" из-под законодательства ЕС за 48 часов(!) - это реально бомба. Они это делают сразу после датского решения разрешить строительство этого проекта. Это точно не случайно и это страховка на любое развитие событий в Украине. А еще Россия затянет свою петлю на Германии на годы вперед. Надеюсь, все уже не слезают с телефонов, чтобы убедить наших немецких партнеров? И "челночная" дипломатия работает? Через несколько дней может быть поздно...", - отметил экс-министр.

"Это политический проект": историк раскритиковал позицию Меркель по "Северному потоку 2"

Как сообщила газета Bild, немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от ужесточенных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, МИД, Павел Климкин, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
03 Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет
04 Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
05 Итоги дня 5 ноября: Проект бюджета-2020 и распоряжения Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде предлагают значительно повысить экологический налог
В Раде предлагают значительно повысить экологический налог
Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
&quot;Fair play&quot;: Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
"Fair play": Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение
Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь