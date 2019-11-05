"Это политический проект": историк раскритиковал позицию Меркель по "Северному потоку 2"

Новости мира:Немецкий историк раскритиковал заявления Меркель о "коммерческом Nord Stream 2".

Ситуация в немецком политикуме не очень благоприятна по отношению к Украине, несмотря на все заявления о поддержке.

Об этом в интервью корреспонденту Укринформа заявил немецкий историк, философ и писатель Карл Шлёгель.

"Я считаю очень нестабильной и опасной ситуацию в Германии. По разным причинам", - сказал он. Шлёгель перечислил моменты, которые отягчают ситуацию: представление о существовании исторически "особых отношений" между Россией и Германией; старый комплекс вины нацистов перед именно "россиянами" из-за Второй мировой войны; попытка зарабатывать деньги, чему мешают санкции.

"Я считаю очень плохим то, что бизнес-элитой совершается "параполитика". И для меня олицетворением этой параполитики является Герхард Шредер", - заявил писатель.

Также не обошлось и без критики с его стороны в адрес канцлера Ангелы Меркель, он напомнил о ее утверждении, что "Северный поток 2" является сугубо коммерческим проектом.

"Это просто абсолютно откровенно неправильно: "Северный поток 2" - это политический проект, и ему справедливо оказывают сопротивление представители балтийских стран, Польши, Украины", - подчеркнул Шлёгель.

Он подчеркнул, что Путин - это "мастер-хореограф", который использует все расхождения Запада, при этом Россия на самом деле - слабое государство, единственной силой которого является военная угроза и слабость Запада.

Но несмотря на весь скептицизм, Шлёгель надеется, что Германия все же будет проводить последовательную политику сохранения санкций.