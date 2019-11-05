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Меркель посетила завод Volkswagen и рассказала о планах по электрокарам

Меркель посетила завод Volkswagen и рассказала о планах по электрокарам
02:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии:Вечером Ангела Меркель встречается у себя в офисе в Берлине с производителями и учеными для обсуждения вопроса электромобильности.

К 2030 году в Германии будет от 7 до 10 млн электромобилей и 1 млн пунктов их зарядки. О таком задании канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила в понедельник на заводе Volkswagen в городе Цвикау.

"Мы определили в нашем пакете мероприятий по защите климата и ожидаем, что к 2030 году у нас будет от 7 до 10 млн электромобилей и 1 млн пунктов их зарядки", - заявила Меркель.

Федеральное правительство, по ее словам, в ближайшие годы вложит рекордные 3,5 млрд евро в расширение инфраструктуры для электромобилей. Прежде всего, необходимо создать около 50 тыс. публичных зарядных пунктов, чтобы иметь " степень надежности". При этом, по расчетам, с 2025 строительство и эксплуатация такой инфраструктуры уже не потребует субсидий.

Канцлер напомнила, что при выплате за покупку электромобиля, так называемого "экологического бонуса", задействованы как федеральное правительство, так и производители в равных частях. Практика предоставления "экологического бонуса" будет продолжена с 2021 для автомобилей с электрическим, гибридным и приводным топливом, а впоследствии и для небольших транспортных средств ценой менее 40 тыс. евро, отметила она.

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Меркель подчеркнула, что Германия хочет, чтобы доля возобновляемых источников энергии к 2030 году достигла отметки 65%. При этом, подчеркнула она, машины должны быть не только экологическими, но и безопасными и комфортными.

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Ангела Меркель, Завод, Электрокары, Завод Volkswagen.
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