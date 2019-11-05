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Вторник, 05.11.2019
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625%
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625%
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"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625%

"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625%
01:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Книга заявок на долговые бумаги компании была открыта в понедельник утром. Единственным организатором размещения выступает Citi.

В НАК подтвердили размещение евробондов, отметив, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском. "Сейчас - 127, в июле был 150", - отметили в компании.

В июле этого года "Нафтогаз Украины" разместил 3-летние еврооблигации на $335 млн и 5-летние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Нафтогаз, Нафтогаз Украины, Евробонды.
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