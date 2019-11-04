Помпео встретится с Маасом: будут говорить об Украине

Новости мира:Маас и Помпео обсудят Украину в четверг в Лейпциге

Министры иностранных дел ФРГ и США Хайко Маас и Майк Помпео обсудят в ходе переговоров на этой неделе конфликт в Украине и другие вопросы международной проблематики.

Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

"Темами, которые обсудят министры, будут конфликты: Афганистан, Украина - как продвигается минский процесс, а также, разумеется, Сирия и Иран", - сказала Адебар.

По ее словам, дипломаты хотят, в частности, обменяться мнениями по подготовке следующего саммита в нормандском формате.

Встреча состоится в четверг в Лейпциге. Также Помпео с Маасом посетят место, где проходила граница между двумя немецкими государствами: между Тюрингией (ГДР) и Баварией (ФРГ), что связано с празднованием Германией 30-летия падения Берлинской стены, а также город Галле.

Госсекретарь США также встретится в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В центре внимания будет "широкий спектр двусторонних и международных вопросов", в частности, как предполагается, Украина.

Помпео также проведет встречи с некоторыми другими министрами немецкого правительства.

Как сообщалось, Маас и Помпео подробно говорили об Украине в ходе своей предыдущей встречи 31 мая в Берлине.