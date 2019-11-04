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В Берлине прошли протесты левых радикалов, случились столкновения с полицией

В Берлине прошли протесты левых радикалов, случились столкновения с полицией
01:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В результате протестов левых радикалов в Берлине произошли массовые стычки с полицией.

Акции протеста в берлинском районе Фридрихсхайн, в которых приняли участие около 1 тыс. представителей леворадикальных сил, вылились в столкновения с полицией.

Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

«Даже 1000 полицейских было недостаточно, чтобы удержать решительных сторонников левого политического направления. Демонстрация «против репрессий и за большую свободу», в которой приняли участие около 1000 человек, добралась до Ригерштрасе в Фридрихсхайне, ситуация быстро обострилась», - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые из демонстрантов начали бросать в полицейских бутылки (в том числе с краской), а также петарды.

Участники шествия - некоторые из них были в черных масках - требовали, среди прочего, запретить снос домов, которые после отселения заняли левые радикалы. Они разбили окна в спецавтомобилях, подогнанных, чтобы снести эти здания

 

Политики Берлина осудили поведение протестующих, назвав этот район, который не впервые становится местом столкновений радикалов с правоохранителями, «гетто насилия».

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Германия, Полиция, Радикалы, Фридрихсхайн.
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