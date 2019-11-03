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Верховный лидер Ирана выступил за запрет любых переговоров с Америкой

Верховный лидер Ирана выступил за запрет любых переговоров с Америкой
19:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что не считает диалог со США решением любой проблемы.

Тегеран продолжит сохранять запрет на любые переговоры с Вашингтоном, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая накануне 40-й годовщины захвата американского посольства в столице страны.

Об этом сообщает ZN.ua.

"Один из способов блокировать политическую инфильтрацию Америки – запретить любые переговоры с Америкой. Это означает, что Иран не поддастся на давление Америки", - цитирует выступление Хаменеи издание.

Выступая на государственном телевидении Ирана, лидер страны акцентировал на том, что не считает диалог со США решением любой проблемы.

"Те, кто считает переговоры со США решением любой проблемы, безусловно, ошибаются. С диалогом с Соединенными Штатами ничего не выйдет, потому что они точно не уступят", - добавил он.

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4 ноября 1979 года иранские студенты захватили комплекс посольства США в Тегеране, они требовали от Вашингтона выдать свергнутого в том же году иранского шаха. Кризис длился дольше года и закончился освобождением 52 американцев. Две страны разорвали дипломатические отношения в 1980 году.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки. США в 2018 году вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики.

В ответ на недавние шаги Тегерана Вашингтон объявил о введении санкций против металлургической и горнодобывающей отраслей Ирана. Иран пригрозил отказаться еще от нескольких пунктов ядерного соглашения, включая ограничения по обогащению урана, если за 60 дней страны ЕС не решат, как защитить Тегеран от американских санкций.

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В ЕС отвергли ультиматум и призвали Иран вернуться к выполнению пунктов ядерной сделки, а также пригрозили применить санкции в случае отказа Тегерана сделать это. США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52.

Также США приказали государственным служащим, не выполняющим чрезвычайных задач, покинуть Ирак, а американские войска в Ираке были приведены в состояние повышенной боеготовности.

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В ответ на такие действия в Корпусе стражей исламской революции заявили о готовности дать отпор Вашингтону. Впрочем Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о том, что войны Ирана со США не будет.

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США, Иран, Али Хаменеи.
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