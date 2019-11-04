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Гончарук поговорил с главой МИД Эстонии о противодействии "Северному потоку - 2"

Гончарук поговорил с главой МИД Эстонии о противодействии "Северному потоку - 2"
17:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Украины:Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта "Северный поток-2".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие реализации проекта "Северный поток-2", в том числе путем скоординированных действий стран-членов ЕС и НАТО.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом он сказал во время сегодняшней двусторонней встречи.

"Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы", - цитирует Гончарука пресс-служба.

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В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился с необходимостью скоординировать действия для противодействия строительству газопровода.

Как сообщалось ранее, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины строится рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

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Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

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В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

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Все по теме:

Эстония, Кабмин, Алексей Гончарук, Северный поток-2, Урмас Рейнсалу.
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