Еще одна страна дала согласие на строительство "Северного потока 2"

Новости мира:Правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны.

Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет к Юго-Востоку от острова Борнхольм.

Сообщается, что Дания предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

"Разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - говорится в сообщении.

Напомним, в Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2". В частности, предлагается запретить въезд в США физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к строительству "Северного потока-2".