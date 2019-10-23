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В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2

В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Украинские представители рассказали, чем может закончится для Европы реализация Россией газопровода "Северный поток-2".

Российский газопровод "Северный поток-2" представляет не только экономическую, но и военную угрозу для Украины.

Об этом заявила народный депутат Украины Ольга Белькова на международной конференции "Путинский газопровод "Северный поток-2" и его настоящая стоимость для Европы", состоявшейся в Страсбурге, сообщает корреспондент.

"Северный поток-2" опасен не только для Украины, но и для всей Европы. Более того, для нас он представляет как экономическую, так и военную угрозу", - отметила Белькова.

По ее словам, 40% экспорта газа из РФ в Европу идет через Украину, и российское вторжение в нашу страну остановилось только за 80 км от транзитных газопроводов.

"В случае реализации "Северного потока-2" и "Турецкого потока" РФ сможет полностью отказаться от использования украинской ГТС и осуществить полномасштабное вторжение в Украину", - заявила народный депутат.

Соратник Меркель считает невозможным остановить строительство "Северного потока 2"

Она также констатировала, что строительство этого газопровода приведет к милитаризации Балтийского моря, как это уже произошло в Черном море, где возросла военная напряженность из-за "Турецкого потока".

Белькова напомнила участникам конференции, что Украина "слезла с газовой иглы" России и уже более 1400 дней не закупает у нее газа.

"Северный поток-2" не создает альтернативных источников поставок газа в ЕС. Наоборот – он закладывает монопольную зависимость Европы от поставок фактически одним маршрутом", - подытожила Белькова.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже имеющимся "Северным потоком". Его планируемая мощность - 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Перри: Nord Stream 2 позволит Москве прекратить транзит газа через Украину

Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для внутреннего турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

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Россия, Северный поток-2, Nord Stream-2, "Российская угроза".
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