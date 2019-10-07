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Перри: Nord Stream 2 позволит Москве прекратить транзит газа через Украину

Перри: Nord Stream 2 позволит Москве прекратить транзит газа через Украину
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Глава Минэнерго США предупреждает Европу о рисках "подсесть" на газовую иглу России.

Министр энергетики США Рик Перри предупредил, что газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.

Об этом он заявил на энергетическом форуме в Вильнюсе, сообщает Delfi.

"Это (Nord Stream 2 — ред.) увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, а Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", – заявил Перри.

По его словам, газопроводы Nord Stream 2 и TurkStream, которые прокладываются из России в Германию и Турцию, "позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину".

"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", – отметил американский министр.

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Сторонники газопровода говорят, что благодаря ему подешевеет газ, однако Перри утверждает, что Москва сможет воспользоваться своим влиянием, чтобы подчинить другие страны своей воле.

"Газопровод станет единственным источником поставок из единственной страны, которая будет поставлять этот газ по одному маршруту и будет поставлять его, используя зависимые государства, которые, в частности, подчинит воле Москвы", – сказал он.

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Также министр энергетики США в Вильнюсе сказал, что Вашингтон постарается укрепить связи в энергетике со странами Центральной и Восточной Европы. Он сообщил, что для этой цели будут сформированы четыре рабочие группы, ответственные за эффективность энергетики и обновляющиеся источники энергии, ядерную энергетику, безопасность поставок и защиту критической инфраструктуры, последнюю группу возглавит Литва. Как сказал секретарь по энергетике США, также намечается создать команды экспертов, которые будут помогать государствам идентифицировать пробелы в энергосистемах, включая и риски кибернетических атак.

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Украина, США, Россия, Рик Перри, Турецкий поток, Северный поток-2.
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