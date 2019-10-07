Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются
Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются
Программа сотрудничества Украины и ВОИС на 2020-2021 годы уже подписана
Программа сотрудничества Украины и ВОИС на 2020-2021 годы уже подписана
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)
"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)

Под посольством РФ "судят" Путина

Под посольством РФ "судят" Путина
13:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости Украины:Под посольство России в Украине происходят протесты против президента России Владимира Путина.

Под посольство РФ активисты приняли решение "поздравить" президента России Владимира Путина с днем рождения.

За совершенные преступления Владимира Путина люди импровизировали заседание Гаагского суда.

На акции протеста присутствовал переодетый в заключенную форму сам Владимир Путин, он дал показания за сделанные им преступления в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.

Активисты принесли на протест флаги других стран Эстонии,Латвии,Грузии,Украины и тд. На акцию протеста пришел и бывший заключенный российскими властями Владимир Балух.

Возможна ли встреча Трампа и Путина в Чили?: ответ Кремля

На территории посольства ведет патруль нацгвардия,акция протеста несет мирный характер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Россия, Владимир Путин, Посольство РФ, Нацгвардия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
04 С возрастом люди спят меньше: названы причины
05 Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Против Саакашвили открыли производство: подробности
Против Саакашвили открыли производство
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала &quot;Друзья&quot; (Фото)
25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала "Друзья" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь