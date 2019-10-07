Под посольством РФ "судят" Путина

Новости Украины:Под посольство России в Украине происходят протесты против президента России Владимира Путина.

Под посольство РФ активисты приняли решение "поздравить" президента России Владимира Путина с днем рождения.

За совершенные преступления Владимира Путина люди импровизировали заседание Гаагского суда.

На акции протеста присутствовал переодетый в заключенную форму сам Владимир Путин, он дал показания за сделанные им преступления в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.

Активисты принесли на протест флаги других стран Эстонии,Латвии,Грузии,Украины и тд. На акцию протеста пришел и бывший заключенный российскими властями Владимир Балух.

На территории посольства ведет патруль нацгвардия,акция протеста несет мирный характер.