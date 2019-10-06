Возможна ли встреча Трампа и Путина в Чили?: ответ Кремля

В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Трампом в Чили.

Конкретики относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили в ноябре, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча двух лидеров в каком-либо формате, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока ничего конкретного на этот счет нет", — отметил он.

Сообщается так же, что помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что "практически этот вопрос пока не прорабатывался". Он добавил, что встреча лидеров теоретически возможна, подчеркнув, что "российская сторона от таких встреч не отказывается никогда".

Ранее российский лидер выразил надежду, что в рамках саммита АТЭС сможет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит АТЭС пройдет в Чили 16-17 ноября.