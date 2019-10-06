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Путин о вмешательстве в выборы в США: Сговора не было, но санкции остались

Путин о вмешательстве в выборы в США: Сговора не было, но санкции остались
19:04 Сегодня Телеграф Украинская правда

Путин прокомментировал вмешательство РФ в американские выборы.

Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения во вмешательстве России в американские выборы 2016 года "предлогом для сдерживания" РФ и для давления на президента США Дональда Трампа.

Об этом Путин рассказал журналисту NBC в кулуарах Российской энергетической недели, отрывок был показан 6 октября на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС

"Что касается выборов, самое главное, что может быть интересным: на основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом Мюллер (бывший спецпрокурор Роберт Мюллер - ред.) сказал, что сговора не было, но санкции остались", сказал Путин.

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"Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны - чтобы оказать давление на Трампа. Те, кто это делает, не смотрят даже на один шаг вперед", - добавил он.

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США, Санкции, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вмешательства в выборы.
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