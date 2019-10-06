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В МИД РФ отреагировали на задержание и допрос депутата Госдумы Юмашевой

В МИД РФ отреагировали на задержание и допрос депутата Госдумы Юмашевой
14:34 Сегодня Телеграф Европейская правда

По словам Сергея Лаврова, американские власти своими действиями не испытывают стремления к нормализации диалога.

МИД России заявляет "решительный протест" в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы РФ Инги Юмашевой, которую накануне задержали и допросили в нью-йоркском аэропорту агенты ФБР.

"Это очередная вражеская акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - говорят в ведомстве.

"Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, или не способны контролировать действия своих спецслужб", - возмущаются в Москве.

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Как отмечают в МИД, Юмашева, как координатор парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США, направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс".

"К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому - срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", - говорится в заявлении.

"В Москве глубоко возмущены тем, что произошло. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна", - добавили в МИД.

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Напомним, в начале октября стало известно, что российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме "Диалог Форт-Росс" в США, не получили американские визы.

В сентябре посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось ранее, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс". 

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США, Нью-Йорк, Задержание, Сергей Лавров, Депутат Госдумы, Инга Юмашева.
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