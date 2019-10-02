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Лавров призывает Зеленского выполнить Минские соглашения и "услышать" Донбасс

Лавров призывает Зеленского выполнить Минские соглашения и "услышать" Донбасс
15:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По мнению главы МИД Сергея Лаврова конфликт в Украине напоминает конфликт в Боснии.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сравнил оккупацию востока Украины с конфликтом в Боснии и призвал "услышать" Донбасс, а президента Украины Владимира Зеленского - выполнить Минские договоренности.

Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Нам говорят сейчас – не будет никакого особого статуса, несмотря на "формулу Штайнмайера". И еще говорят нам уже из администрации Зеленского, что у нас будет сейчас децентрализация, и в рамках этой децентрализации Донбасс получит больше, чем от Минских соглашений", - сказал Лавров.

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Он отметил, что в Минских соглашениях говорится о том, что "украинская сторона проведет децентрализацию по всей стране, в том числе будут согласованы параметры этой децентрализации с ОРДЛО".

"То бишь, какая бы там ни была децентрализация, не знак, как другие области Украины, а вот эта часть Украины, эта часть Донбасса обязана быть услышана, и ее позиция в этой децентрализации должна быть учтена", - считает Лавров.

При этом глава МИД РФ возмутился, что время от времени в Украине звучат заявления о том, что не будет амнистии, специального статуса не будет.

Лавров сравнил российскую оккупацию Донбасса с палестино-израильским конфликтом, Боснией и Герцеговиной, Дейтонскими соглашениями, а также Косово, где есть договорённость создать "сообщество сербских муниципалитетов Косова, где гарантируются языковые, религиозные и культурные права сербов".

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"В Украине есть силы, которые целиком и полностью берут под козырек и берут пример с США и то, что Минские договорённости сейчас подвергаются испытаниям – их хотят ревизовать для меня очевидно, но я надеюсь, что-то сказал президент Зеленский о том, что он привержен Минским договорённостей. Это является позицией человека, который определяет внешнюю политику и является Верховным главнокомандующим в Украине", - добавил Лавров.

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Донбасс, Сергей Лавров, Минские соглашения, ОРДЛО, Формула Штайнмайера.
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