Главу МИД Грузии допросят за тайную встречу с российским коллегой

Новости мира:Залкалиани вызвали в парламент из-за тайной встречи с Лавровым.

Грузинская оппозиционная фракция "Единое национальное движение" вызовет главу МИД Грузии Давида Залкалиани в парламент для разъяснений после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

"Встреча Давида Залкалиани и Сергея Лаврова в таком формате является попыткой России сорвать формат Женевских переговоров и оставить нас одних без международных участников", - заявил председатель парламентской фракции "Единое национальное движение» Роман Гоциридзе по поводу встречи глав МИД Грузии и РФ на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, фракция "Национальное движение", в формате комитетского слушания, вызовет Залкалиани в парламент, чтобы он представил исчерпывающую информацию о содержании и целесообразности этой встречи.

"Проведение встречи подобного уровня скрытно от общества недопустимо. На этот и другие вопросы предстоит ответить министру иностранных дел в парламенте", - заявил Гоциридзе.