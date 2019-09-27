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В Кремле подумывают о возобновлении авиасообщения с Грузией

В Кремле подумывают о возобновлении авиасообщения с Грузией
13:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Дмитрий Песков подчеркнул, что авиасообщение с Грузией не отменилось а приостановилось и в будущем оно возобновится.

В Кремле надеются на создание условий для возобновления авиасообщения с Грузией. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Авиасообщение - оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения", - сказал Песков.

Летом в Грузии прошли антироссийские акции. Вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Участники протестов также требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности Грузии.

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Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, которым российским авиакомпаниям было временно запрещено осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии. Согласно документу, "отдельные меры по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан" начинают действовать с 8 июля.

26 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, и это будет правильно, так как большинство жителей Грузии осознали ”контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия”.

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Россия, Грузия, Тбилиси, Дмитрий Песков, Авиасообщение.
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