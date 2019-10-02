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Лавров не понимает реакции Порошенко на "формулу Штайнмайера"

Лавров не понимает реакции Порошенко на "формулу Штайнмайера"
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В России убеждены, что "формула Штайнмайера" в разных письмах "чисто косметическая проблема", и не понимают реакции украинской оппозиции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недоумевает, почему в Украине из-за подписания так называемой "формулы Штайнмайера" "взвилась" оппозиция.

Как передает корреспондент, об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В частности, Лавров отметил, что он обеспокоен реакцией в Украине на подписание "формулы Штайнмайера".

"Требование (к президенту Украины Владимиру Зеленскому – ред.) партии Порошенко, Тимошенко, Вакарчука, не говоря уже о других радикальных политических силах: объясните, почему вы предаете украинский народ? Эта формула была известна уже скоро как 4 года – с октября 2015 года", - добавил Лавров.

По его словам, эту формулу неоднократно подтверждал "нормандский формат", но не могли "просто" положить ее на бумагу.

"Почему там сейчас взвились оппозиционеры по отношению к правительству Зеленского? Наверное, потому что им не хочется терять аргумент в отстаивании своей идентичности националистически ориентированной, и они считают, что любое сближение Киева с Донбассом, урегулирование прописанных в Минских договорённостях - это будет капитуляция", - добавил глава российского МИДа.

В РФ положительно отреагировали на согласование "формулы Штайнмайера"

При этом Лавров напомнил, что Минские договоренности подписывал "лично Петр Порошенко".

Сергей Лавров заявляет, что так называемая "формула Штайнмайера" была подписана "не без проблем".

"Насчет "формулы Штайнмайера" - там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах бумаги", - сказал Лавров.

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"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - добавил он.

Лавров выразил надежду, что это "протокольно чисто косметическая проблема".

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Украина, Россия, Сергей Лавров, Петр Порошенко, МИД РФ, Владимир Зеленский, Формула Штайнмайера.
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