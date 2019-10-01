"Евросолидарность" отказывается принимать "формулу Штайнмайера": обращение партии (Видео)

Новости Украины:"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера".

Парламентская фракция "Европейская солидарность" не намерена мириться с подписанием "формулы Штайнмайера", легитимизирующей оккупацию Донбасса и Крыма, говорится в видеообращении фракции "Европейская солидарность", текст которого озвучил народный депутат этой фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Подписание указанной формулы российского происхождения… де-факто обозначает ослабление или даже снятие санкций против РФ, легитимизацию российской оккупации оккупированного Донбасса, легитимизацию незаконного референдума Крыма и незаконной аннексии Крыма. Мы твердо подчеркиваем: мы никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и с призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, и мы не дадим разрушить украинское государство", - сказал Порошенко в видеообращении, обнародованном во вторник вечером.

Он подчеркнул, что "формула Штайнмайера" "кардинально меняет последовательность действий, которые были предусмотрены минскими соглашениями, отбрасывает дорожную карту минских соглашений, которая была предложена совместной позицией Украины, Германии Франции в "нормандском формате".

"Нельзя отбросив компонент безопасности, который обеспечивает вывод полный иностранных оккупационных войск с украинской территории, разоружение незаконных вооруженных формирований, обеспечение участия украинских политических сил и украинских кандидатов в избирательном процессе, возвращение временно перемещенных лиц и их активное участие в избирательном процессе - без этого никакие выборы не могут быть признаны легитимными и отвечающими свободному волеизъявлению украинских граждан", - сказал Порошенко.

Напомним, вечером 1 октября Владимир Зеленский на специальном брифингерассказал о ситуации вокруг "формулы Штайнмайера", выборах на Донбассе и встрече в "нормандском формате".

Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом.

"Национальный корпус" и "Национальные дружины" вечером 1 октября пикетируют Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".