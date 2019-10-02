В РФ положительно отреагировали на согласование "формулы Штайнмайера"

Новости Украины:Российский МИД одобряет договоренности ТКГ относительно разведения сил и "формулы Штайнмайера".

В Министерстве иностранных дел России положительно оценили согласования так называемой "формулы Штайнмайера" на Минских переговорах по Донбассу.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Положительно оцениваем согласование Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведение сил и средств в Петровском и Золотом", — написала она.

По словам Захаровой, Москва надеется, что согласование формулы Штайнмайера даст толчок реализации Минских договоренностей.

Напомним, вечером 1 октября Владимир Зеленский на специальном брифингерассказал о ситуации вокруг "формулы Штайнмайера", выборах на Донбассе и встрече в "нормандском формате".

Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом.

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера".

Андрей Билецкий анонсировал начало бессрочной акции против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".