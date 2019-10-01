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ОБСЕ: все стороны в письмах закрепили "формулу Штайнмайера"

ОБСЕ: все стороны в письмах закрепили "формулу Штайнмайера"
20:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик пояснил форму закрепления "формулы Штайнмайера".

Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом, заявил, отвечая на вопрос, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - заявил он, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована "формула Штайнмайера".

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)

На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) на очередной встрече 15 октября в Минске согласует обмен пленными на Донбассе.

"Я очень на это надеюсь, все этого очень хотят. Стороны очень усердно работают над этим вопросом", - заявил Сайдик

Напомним, вечером 1 октября Владимир Зеленский на специальном брифингерассказал о ситуации вокруг "формулы Штайнмайера", выборах на Донбассе и встрече в "нормандском формате".

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ОБСЕ, Мартин Сайдик, ТКГ, Формула Штайнмайера.
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