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Вторник, 01.10.2019
"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
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"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)

"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
19:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Владимир Зеленский сообщил о разведении сил на Донбассе, новом законе об особом статусе и выборах на оккупированных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

"Что означает эта формула (Штайнмайера – ред.)? Это на самом деле 1-2 предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там (на территориях ОРДЛО – ред.) состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет", - сказал Зеленский на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник.

Зеленский также заявляет о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области.

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"Была достигнута договоренность о начале разведения войск – я всех поздравляю с началом, очень верим в это - разведении войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является – вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск", - сказал Зеленский на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник.

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Президент добавил, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные.

"Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Зеленский анонсировал разработку нового закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и отрицает любую возможность капитуляции в нем.

"Закон об особом статусе есть и действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом законе не будет пересечена ни одна "красная линия". Именно поэтому не будет никакой капитуляции", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Владимир Зеленский проинформировал, что препятствия для встречи лидеров стран "нормандской четверки" устранены и в ближайшее время состоится саммит.

"Сегодня были устранены последние препятствия на пути проведения саммита "нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы будем знать эту дату", - заявил Зеленский на брифинге во вторник в Киеве.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Выборы на Донбассе, Формула Штайнмайера.
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