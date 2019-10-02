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Среда, 02.10.2019
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Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины
02:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "формула Штайнмайера" угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины, сообщила пресс-служба партии.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

В Берлине рады согласованию "формулы Штайнмайера"

В политсиле призвали президента Украины Владимира Зеленского "срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на действия дано согласие".

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Украина, Юлия Тимошенко, Батькивщина, Угроза, Национальная безопасность Украины, Формула Штайнмайера.
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