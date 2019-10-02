В Берлине рады согласованию "формулы Штайнмайера"

Новости мира:В Германии видят прогресс в стремлении Украины к установлению мира в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".

В Берлине увидели прогресс на пути к миру в связи с согласованием "формулы Штайнмайера" в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас, комментируя соглашение Трехсторонней контактной группы относительно текста «формулы».

«Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогрессу. Это открывает дверь к саммиту N4 (нормандский формат - авт.) и других этапов имплементации Минских договоренностей», - заявил Маас в коротком комментарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика ответила, что согласовывает текст так называемой "формулы Штайнмайера". Она заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на не подконтрольной Украине территории — предоставление постоянного особого статуса этим территориям.