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Глава МИД Франции заявил, что Brexit без соглашения является наиболее вероятным

Глава МИД Франции заявил, что Brexit без соглашения является наиболее вероятным
00:51 Сегодня Телеграф eurointegration

Новости мира:Европейский союз остается открытым для других предложений" от Британии, но пока не было представлено ни одной, которая была бы "совместимой" с соглашением.

Министр иностранных дел Франции заявил, что выход Британии из ЕС без соглашения является "наиболее вероятной" возможностью на данный момент. 

Жан-Ив Ле Дриан сказал нижней палате парламента Франции, что Европейский союз остается открытым для других предложений" от Британии, но подчеркнул, что пока не было представлено ни одной, которая была бы "совместимой" с соглашением.

Ле Дриан предупредил, что " осталось три недели - это не много и это срочно."

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторник подтвердил, что правительство направит официальные предложения по Brexit в Брюссель в течение нескольких дней. Британия должна выйти из Европейского союза 31 октября.

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ЕС, Франция, Жан-Ив Ле Дриан, Глава МИД Франции, Brexit.
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