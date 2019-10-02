Лидер "Нацкорпуса" объявил о начале акции против "формулы Штайнмайера"

Новости Украины:Андрей Билецкий предлагает украинцам выходить на Банковую, чтобы показать этой власти

Андрей Билецкий анонсировал начало бессрочной акции против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить на Банковую, чтобы показать этой власти: мы такие же, какие были 5 лет назад, у нас есть собственное достоинство, у нас есть чувство чести, и мы готовы бороться за нашу страну! Мы не боимся ни власти, ни врага. Мы можем остановить капитуляцию и мы должны это сделать", – заявил Билецкий в своем обращении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика ответила, что согласовывает текст так называемой "формулы Штайнмайера". Она заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории — предоставление постоянного особого статуса этим территориям.