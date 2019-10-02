Скачать
Среда, 02.10.2019
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины
Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Невероятная победа Шахтера в Лиге чемпионов
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)

Лидер "Нацкорпуса" объявил о начале акции против "формулы Штайнмайера"

Лидер "Нацкорпуса" объявил о начале акции против "формулы Штайнмайера"
03:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Андрей Билецкий предлагает украинцам выходить на Банковую, чтобы показать этой власти

Андрей Билецкий анонсировал начало бессрочной акции против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить на Банковую, чтобы показать этой власти: мы такие же, какие были 5 лет назад, у нас есть собственное достоинство, у нас есть чувство чести, и мы готовы бороться за нашу страну! Мы не боимся ни власти, ни врага. Мы можем остановить капитуляцию и мы должны это сделать", – заявил Билецкий в своем обращении.

Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика ответила, что согласовывает текст так называемой "формулы Штайнмайера". Она заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории — предоставление постоянного особого статуса этим территориям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Акция, Андрей Билецкий, Формула Штайнмайера, Нацкорпус, Акции против "формулы Штайнмайера", Лидер "Нацкорпуса".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: Зеленский провел брифинг (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)
"Формула Штайнмайера": к ОПУ пришли протестующие
&quot;Формула Штайнмайера&quot;, выборы на Донбассе и &quot;нормандская встреча&quot;: тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Тезисы Зеленского с брифинга о "формуле Штайнмайера"
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь