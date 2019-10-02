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В Кремле заинтересовались "формулой Штайнмайера" и готовы к "нормандской встрече"

В Кремле заинтересовались "формулой Штайнмайера" и готовы к "нормандской встрече"
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кремль ведет работу над встречей "нормандской четверки" для обсуждения новых обстоятельств после принятия "формулы Штайнмайера".

В Кремле рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в "нормандском" формате в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

"Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

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Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук прогнозирует, что встреча глав стран "нормандской четверки" может пройти осенью - в октябре-ноябре или в декабре.

В Евросоюзе ожидают выполнения Минских соглашений после имплементации "формулы Штайнмайера".

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Россия, РФ, Дмитрий Песков, Нормандский формат, "Нормандская встреча", Формула Штайнмайера.
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