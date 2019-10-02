ЕС приветствует "формулу Штайнмайера", ведущей к выполнению Минских соглашений

Новости Украины:В Евросоюзе ожидают выполнения Минских соглашений после имплементации "формулы Штайнмайера".

Европейский союз по итогам имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" ожидает выполнение Минских соглашений в полном объеме для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Федерики Могерини, представителя ЕС по внешним вопросам.

Пресс-секретарь Майя Косянчич, комментируя итоги заседания Трехсторонней контактной группы и соглашение Украины имплементировать "формулу Штайнмайера", заявила, что эти договоренности станут большим шагом для выполнения Минских соглашений всеми сторонами конфликта. Косянчич эти решения назвала "ключом" к достижению мира в Украине, а также заверила стороны, что Евросоюз продолжает поддерживать работу в Нормандском формате, ТКГ и ОБСЕ, что занимаются реализацией Минских соглашений в Украине. ЕС продолжает поддерживать Украину в территориальной целостности в признанных международным сообществом границ.

Напомним, вчера на заседании ТКГ было достигнуто соглашение сторон по имплементации так называемой "формулы Штайнмайера".

Сегодня был обнародован полный текст письма Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ, в котором сказано, что Украина соглашается с условиями для реализации этой формулы.