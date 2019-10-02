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Среда, 02.10.2019
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
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Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое

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Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В ТКГ в письмах приняли "Формулу Штайнмайера" и последствия этого. Разведение сил на Донбассе. Резонансные заявления Макрона в ПАСЕ. Дело Луценко. Вывод монет из обращения, Шахтер в Лиге чемпионов. Том Круз в Киеве.

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ОБСЕ, Донбасс, Владимир Зеленский, ТКГ, Формула Штайнмайера.
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