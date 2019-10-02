Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое

Макрон не сожалеет о возвращении РФ в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Позиция президента Франции по возвращении России в ПАСЕ подверглась критике британского депутата.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания французского президента о политики Турции в Сирии, обвинив его в лицемерии.
Сенцов встретился с Макроном
Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе встречи в Страсбурге о незаконно удерживаемых в РФ и оккупированных территориях Украины лицах.
Группа поддержки Украины в ПАСЕ
В ПАСЕ создали неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций "Балтик+" в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.
Дело в ГБР против Луценко
Народный депутат от "Слуга народа" Давид Арахамия обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением об открытии уголовного дела против бывшего Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который, по мнению Арахамии, злоупотреблял властью, пребывая на своей должности.
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя в Facebook открытое в Государственном бюро расследований уголовное дело против него, заявляет, что все его доходы зафиксированы в подтвержденных декларациях.
Брифинг Зеленского
Владимир Зеленский сообщил о разведении сил на Донбассе, новом законе об особом статусе и выборах на оккупированных территориях. Глава государства также рассказал о "формуле Штайнмайера".
Сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко считает, что на Украину перекладывают ответственность за развязанную войну на Донбассе снимая ее с РФ.
ОБСЕ о "формуле Штайнмайера" и разведении сил на Донбассе
Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом, заявил, отвечая на вопрос, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.
Когда Бюджет-2020?
Верховная Рада намерена в первом чтении рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября.
Первый день отказа от мелких монет
Украинцы с 1 октября не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов.
Том Круз в Украине
Всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского прибыл в Киев.
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с американским актером, кинорежиссером и продюсером Томом Крузом.
Шахтер сыграл во втором туре Лиги чемпионов
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер играл против Аталанты. Поединок проходил в Милане, на легендарном стадионе "Сан Сиро".