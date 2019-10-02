Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое

2 Сенцов встретился с Макроном Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе встречи в Страсбурге о незаконно удерживаемых в РФ и оккупированных территориях Украины лицах.

3 Группа поддержки Украины в ПАСЕ В ПАСЕ создали неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций "Балтик+" в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

4 Дело в ГБР против Луценко Народный депутат от "Слуга народа" Давид Арахамия обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением об открытии уголовного дела против бывшего Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который, по мнению Арахамии, злоупотреблял властью, пребывая на своей должности. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя в Facebook открытое в Государственном бюро расследований уголовное дело против него, заявляет, что все его доходы зафиксированы в подтвержденных декларациях.

6 ОБСЕ о "формуле Штайнмайера" и разведении сил на Донбассе Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом, заявил, отвечая на вопрос, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

7 Когда Бюджет-2020? Верховная Рада намерена в первом чтении рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября.

8 Первый день отказа от мелких монет Украинцы с 1 октября не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов.

9 Том Круз в Украине Всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского прибыл в Киев. Мэр Киева Виталий Кличко встретился с американским актером, кинорежиссером и продюсером Томом Крузом.