Протест Украины в ПАСЕ поддержала группа "Балтик+"

В ПАСЕ создали неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций "Балтик+" в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.
Об этом рассказала председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщает корреспондент в Страсбурге.
"Безусловное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а следовательно несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу", - рассказала Ясько.
В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.
Народный депутат отметила, что группа будет собираться не только в Страсбурге. В частности, следующая встреча пройдет в Украине в ноябре с целью продолжения консультаций относительно разработки механизма восстановления доверия к Ассамблее.
Участники «Балтик+» приглашают другие национальные делегации, а также отдельных депутатов присоединиться к группе.
Напомним, Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ и заявил восстановить единство Европейского континента.