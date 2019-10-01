Протест Украины в ПАСЕ поддержала группа "Балтик+"

Новости Украины:Группа стран несогласных с возвращением России в ПАСЕ создала неформальную группу "Балтик+".

В ПАСЕ создали неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций "Балтик+" в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

Об этом рассказала председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"Безусловное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а следовательно несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу", - рассказала Ясько.

В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Народный депутат отметила, что группа будет собираться не только в Страсбурге. В частности, следующая встреча пройдет в Украине в ноябре с целью продолжения консультаций относительно разработки механизма восстановления доверия к Ассамблее.

Участники «Балтик+» приглашают другие национальные делегации, а также отдельных депутатов присоединиться к группе.

Напомним, Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ и заявил восстановить единство Европейского континента.