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Протест Украины в ПАСЕ поддержала группа "Балтик+"

Протест Украины в ПАСЕ поддержала группа "Балтик+"
16:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Группа стран несогласных с возвращением России в ПАСЕ создала неформальную группу "Балтик+".

В ПАСЕ создали неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций "Балтик+" в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

Об этом рассказала председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"Безусловное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а следовательно несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу", - рассказала Ясько.

В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами

Народный депутат отметила, что группа будет собираться не только в Страсбурге. В частности, следующая встреча пройдет в Украине в ноябре с целью продолжения консультаций относительно разработки механизма восстановления доверия к Ассамблее.

Участники «Балтик+» приглашают другие национальные делегации, а также отдельных депутатов присоединиться к группе.

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Напомним, Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ и заявил восстановить единство Европейского континента.

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Украина, ПАСЕ, Совет Европы, Елизавета Ясько.
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