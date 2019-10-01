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Вторник, 01.10.2019
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Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами

Яременко заявил, что на Украину в ПАСЕ давят "смешными и примитивными" способами
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы испытывает внешнее давление в связи с отказом Украины принимать участие в осенней сессии.

На членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы оказывают давление из-за официального отказа от участия в осенней сессии ПАСЕ.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил в видеообращении, размещенном в Facebook.

По его словам, в ПАСЕ рассматривается много важных для Украины решений.

"Одно из них - это доклад о ситуации с крымскими татарами... В этом докладе нам не нравится абсолютно неуместное сравнение ситуации с правами человека в Крыму и с крымскими татарами в оккупации и после, и особенно констатация, что существовали проблемы и до этого. Это не имеет никакого отношения к ситуации с оккупацией, аннексией. Это способ размывать наше моральное право представлять свое население, в том числе интересы коренного народа - крымских татар - в международных институтах. Мы бы хотели это изменить", - заявил Яременко.

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По его словам, второй вопрос, который сейчас рассматривается в Совете Европы, - вопрос признания так называемых "депутатов" от Госдумы РФ, которые были "избраны" во временно оккупированном Крыму.

"Второй важный вопрос, который рассматривается в Совете Европы, и в частности в Венецианской комиссии - это вопрос признания или непризнания этих "депутатов" Госдумы РФ в качестве делегатов в ПАСЕ, "избранных" от Крыма. Мы ожидаем решения где-то в январе по этому вопросу", - добавил Яременко.

"По меньшей мере в двух ситуациях мы бы хотели разобраться. Что такое Совет Европы? Какие у него принципы? Готов ли он отражать интересы не только страны (РФ - ред.), которая много платит в бюджет, но и Украины, которая меньше платит в бюджет, но является таким же полноправным членом Совета Европы", - отметил он.

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Председатель комитета ВР по вопросам внешней политики подчеркнул, что неучастие украинской делегации в осенней сессии ПАСЕ было единственной возможностью привлечь к себе внимание.

"Поехали бы мы туда, работали там, нас бы похлопали по щеке, но ничего не сделали с нашим вопросом. Теперь нас давят самыми различными способами, достаточно смешными и примитивными, пытаются нас загнать в стадо с тем, чтобы мы не брыкались, как овечки, которых режут, чтобы мы себя вели каким-то таким образом. Но так не получится. Мы будем отстаивать свои интересы", - заявил Яременко.

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Верховная Рада, ПАСЕ, Совет Европы, Богдан Яременко.
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