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Макрон: Я поддерживаю, чтобы Россия осталась в Совете Европы

Макрон: Я поддерживаю, чтобы Россия осталась в Совете Европы
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ и заявил восстановить единство Европейского континента.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом он сказал во время выступления на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Многие права на нашем континенте ставятся под угрозу..., в РФ, где репрессии в отношении свободного населения, которое выступало против нарушений на выборах и заслуживает поддержки со стороны Франции", - подчеркнул он. Макрон заявил об необходимости восстановить единство Европейского континента на основе общих ценностей. "Я знаю, насколько разнятся мнения в том вопросе, какое место Россия должна в Ассамблее занять. Комитет министров принял решение, чтобы Россия осталась в Совете Европы... Тем самым мы вернулись к нормальному функционированию Совета Европы. Я думаю, что без этих общих усилий мы кризис вообще не преодолели бы. Я думаю, что последствия были бы нежелательными. Самыми негативными для наших народов и для защиты их прав", - отметил президент Франции. "Я полностью поддерживаю сделанный выбор, чтобы Россия осталась в Совете Европы, поскольку я убежден, что российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в создании этого гуманизма. Это объединяет и географию, и культуру, и наследие России, которое является европейским. Таким образом, создается база для нашего взаимодействия. Если что-то будет нас разделять, мы не создадим наших единых ценностей", - заявил он. По словам Макрона, критика возвращения России в ПАСЕ небезосновательна, но, по его словам, пребывание РФ в Совете Европы предоставило российскому обществу мораторий на смертную казнь, возможность обращения в ЕСПЧ по конкретным делам. "Таким образом, права россиян могут быть защищены в Европейском суде в делах против правительства", - резюмировал он.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

В Страсбурге произошла встреча Макрона и Сенцова (Видео)

Новая делегация Украины, которая была сформирована в Верховной Раде 9-го созыва, официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, проходящей 30 сентября - 4 октября. В то же время несколько членов украинской делегации приехали на сессию ПАСЕ для неформальной работы и проведения консультаций.

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ПАСЕ, Франция, Совет Европы, РФ, ЕСПЧ, Эммануэль Макрон.
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