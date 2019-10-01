В Страсбурге произошла встреча Макрона и Сенцова (Видео)

Новости Украины:В кулуарах ПАСЕ произошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и освобожденного из плена РФ режиссера Олега Сенцова.

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер и писатель Олег Сенцов провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает "UA: Перший", встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ. На видео, которое обнародовано в Facebook вещателя, Макрон спрашивает у Сенцова, продолжает ли тот писать. Писатель ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что Олегу Сенцову 22 октября могут вручить премию Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии. Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что награждение состоится в Страсбурге (Франция). 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 до 35".

Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.