Бойкот Украины в ПАСЕ поддержали другие страны

Новости мира:Несколько стран ЕС и в том числе Грузия не будут участвовать в заседаниях ПАСЕ.

Латвия, Литва, Эстония и Грузия поддержали Украину и не будут участвовать в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в кулуарах ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко.

"Cтраны Балтии и Грузия приняли решение бойкотировать церемонию 70-летия Совета Европы, не принимать участия в первом утреннем заседании (в понедельник – ред.) и дождаться встречи с государственным секретарем по европейским делам МИД Франции Амели Монтшален, чтобы услышать мнения и продолжить консультации с нашими партнерами", - рассказал Гончаренко.

30 сентября – 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Образованная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявки на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет принимать участие в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в Ассамблею.

Во вторник, 1 октября, президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.