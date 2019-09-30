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Бойкот Украины в ПАСЕ поддержали другие страны

Бойкот Украины в ПАСЕ поддержали другие страны
12:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:Несколько стран ЕС и в том числе Грузия не будут участвовать в заседаниях ПАСЕ.

Латвия, Литва, Эстония и Грузия поддержали Украину и не будут участвовать в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в кулуарах ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко.

"Cтраны Балтии и Грузия приняли решение бойкотировать церемонию 70-летия Совета Европы, не принимать участия в первом утреннем заседании (в понедельник – ред.) и дождаться встречи с государственным секретарем по европейским делам МИД Франции Амели Монтшален, чтобы услышать мнения и продолжить консультации с нашими партнерами", - рассказал Гончаренко.

30 сентября – 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Комитет ПАСЕ проведет консультацию в Украине

Образованная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявки на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет принимать участие в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в Ассамблею.

Во вторник, 1 октября, президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.

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Все по теме:

Верховная Рада, ПАСЕ, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Алексей Гончаренко, Эммануэль Макрон, Амели Монтшален.
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