Комитет ПАСЕ проведет консультацию в Украине

Новости Украины:Алексей Гончаренко заявил, что президентский комитет ПАСЕ проведет свою ближайшую консультацию в Киеве.

Президентский комитет ПАСЕ решил в ближайшее время провести свое заседание в Киеве для консультаций с Украиной.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"По предложению группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на президентском комитете ПАСЕ (в комитет входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание комитета в Киеве для консультаций с Украиной", - сообщил Гончаренко, который приехал в Страсбург для неформальной работы во время сессии Ассамблеи.

В Страсбурге в понедельник открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протесте против возвращения РФ.

В Страсбург приехали несколько членов новой делегации, которые были и в предыдущем составе, но они не смогут участвовать в работе сессии и комитетов.